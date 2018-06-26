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Мужчина из Краснодара бесплатно поселил у себя болельщиков из Перу

Сегодня, 22:47

Многие местные, и не только на Урале, пытаются нажиться на туристах-болельщиках Чемпионата мира, который проходит в России. Один житель решил положить этому конец, хотя бы у себя в городе.

Мужчина из Краснодара бесплатно поселил у себя в квартире болельщиков из Перу. По его мнению, они совершенно безобидные, как и все гости России, поэтому над ними и насмехаются бессовестные. Также он отметил, что перуанцы оценили страну и от нее в восторге.

Уралец даже распечатал объявление, где обратился к жителям с просьбой помочь его гостям и повесил в подъезде. Еще и пригрозил, если кто обидит их.

Сегодня сборная Перу играла против Австралии. Матч стал для них первой победой на ЧМ-2018. Со счетом 2:0 они выиграли в Сочи.

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