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Иранские фанаты всю ночь "осаждали" ларьки с шаурмой в Саранске

Сегодня, 22:43

Благодаря болельщикам сборной Ирана, сегодня ночью собственники саранских киосков, в которых продают шаурму, сорвали приличный куш. Неслыханную прибыль шаурмичники получили после окончания встречи сборных Португалии и Ирана, которая закончилась вничью.

Такие удивительные последствия матча ожидали владельцев шаурмичных в Саранске. Иранские фанаты после по окончанию игры на «Мордовия Арене» массово «осадили» городские киоски. В очередях за мясным угощением толпились десятки иранцев. Особенно проголодавшиеся болельщики брали пять-семь штук, «словно в городе больше есть нечего!», - как посетовал один из очевидцев. Гастрономический ажиотаж продолжался всю ночь, и стих только когда Солнце полностью взошло над городом.

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