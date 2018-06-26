В Ростове банкноты ЧМ-2018 дают на сдачу

Сегодня, 20:45

В период проведения ЧМ-2018 ростовские банки проводят акцию: обмен обычных купюр на специально изготовленные по этому случаю монеты и банкноты FIFA. Информация об акции появилась накануне проведения Мундиаля и вызвала у горожан и гостей города настоящую лихорадку.

Сегодня в «Ростов Арене» пройдет очередной матч первенства. С раннего утра желающие приобрести деньги с символикой чемпионата образовали огромные очереди, в то время как некоторым счастливчикам заветные купюры дают на сдачу в магазинах, подтверждают видео в соцсетях.

Есть и те, кто готов переплатить за заветную банкноту в случае необходимости и приобрести ее у перекупщиков, только бы не стоять в очереди.