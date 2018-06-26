Игрок Перу: На ЧМ-2018 случилась первая кома

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Мундиаль уже принёс много событий ставших значимыми во всей истории мирового футбола. В частности, Роналду стал его лучшим бомбардиром за все времена, опередив самого Пушкаша, после того, как забил свой 185-й гол.

Однако на Мундиале случаются и более печальные новости. Игрок сборной Перу на ЧМ-2018 впал с состояние, которое называется «кома». Правда, произошло это не во время матча, а на тренировке.

Это случилось после того, как Джефферсон Фарфан получил травму головы, столкнувшись с вратарём своей команды. Сообщение об этом распространил его брат Джанкарло.

Согласно поступившей от него информации, игрок Перу столкнулся с голкипером, а после этого, получил травму, ударившись головой об землю. Быстро прибывшие медики определили – кома, первая на ЧМ-2018.

К счастью, врачам быстро удалось вывести игрока из этого состояния. Для этого им понадобилось полчаса и масса волнений.

Сейчас его самочувствие нормальное и он из больничной палаты пишет об этом.

Видимо, игрок сборной Перу тренировался с огромной напряжённостью, так как хотел принять участие в заключительном матче своей команды на ЧМ-2018.