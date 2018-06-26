«Главный в мире симулянт»: Уткин считает Неймара инфантильным

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Главный "колготочник" на ЧМ-2018 уже не является основным симулянтом. Флаг - перехвачен, так считают футбольные эксперты.

Высказался и Василий Уткин. Мало того, что он назвал Неймара инфантильным. Комментатор полагает, что тот – «главный в мире симулянт».

Уткин в своём аккаунте сообщил, что ему трудно побороть сложившиеся у него представления, что этот футболист является глубоко неуверенным в себе человеком. Поэтому у Неймара постоянные «метания».

Уткин вспомнил «макароны» на его голове. После первой неудачной игры они куда-то делись. «Как корова слизнула», продолжил Уткин.

Комментатор написал на своей страничке о том, что теперь главный в мире симулянт уже не Роналду. На нём это до сих пор «висит», но его уже перестали воспринимать в качестве такого игрока.

Уткин связывает это с тем, что «одеяло на себя» в этом вопросе стянул Неймар. Футбольный комментатор связывает это с тем, что спортсмен считает, подобным образом может поспособствовать продвижению своей карьеры.

В то же время, он пишет, «мировым пупсом» тому в такой манере не стать. «Старшеклассницы не оценят».

Уткин считает Неймара избыточно инфантильным.