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Футбольный фанат выиграл 800 тысяч в букмекерской конторе

Сегодня, 13:52

Болельщик выиграл внушительную сумму благодаря матчу Туниса и Бельгии, Германии и Швеции, а также Кореи и Мексики. Букмекерская контора «Олимп» выплатила фанату сумму в 807 300 рублей.

Мужчина составил экспресс из трех игр, и его ставка оказалась выигрышной. Общий коэффициент игр составил 7.02. Клиент был уверен, что Бельгия и Мексика окажутся победителями. Букмекерская контора поздравила победителя и выплатила футбольному фанату его выигрыш. Также сотрудники компании сообщили, что они ждут новых клиентов с бесплатной ставкой без депозита.

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