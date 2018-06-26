Дзюба: Поражение от Уругвая стало хорошим уроком

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Журналисты пообщались с российскими футболистами, проведшими вчера в Самаре заключительный матч группового этапа. К сожалению, они его проиграли.

Артём Дзюба сообщил, что поражение от Уругвая – это хороший урок для сборной. Он тем более важен, что впереди встреча с такими командами, как испанская или португальская (на данный момент уже ясно, что вышли на Испанию).

Дзюба сказал, что у команды было настроение только на победу, чтобы занять в группе первое место. В то же время, продолжил он, пощёчина оказалась вполне своевременной.

Форвард отметил, он считает игроков Уругвая лучшими в мире при исполнении стандартов. Дзюба уверен, что игроки после поражения станут злее, а вот права на те ошибки, которые они совершили в прошедшем матче, у них больше нет.

Первый гол, сказал нападающий, команда «привезла» себе сама. Второй – нелепость. Затем – удаление и «игра сделана». В то же время, сборная и вдесятером выглядела вполне достойно.

Он считает, что у Уругвая топовая команда, но с ней вполне можно играть. Тем обидней проигрыш. Дзюбе не очень понравилось судейство. С его слов, команда, конечно, проиграла сама, но все спорные моменты судья «свистел» в пользу Уругвая.

После поражения Дзюба и другие игроки не ушли в раздевалку. Они направились к каждой из трибун и поблагодарили аплодисментами болельщиков команды.