Сегодня, 07:51

Игра в Самаре, проведённая командой Черчесова, запомнилась не только крупным поражением. Был там и ещё один момент, отмеченный болельщиками.

Матч Россия – Уругвай посетил «Ким Чен Ын». Естественно, это был не сам северокорейский лидер, а лишь его двойник. Тем не менее, он обратил на себя внимание и заслужил больше аплодисментов, чем игра футболистов РФ.

Присутствовал на этом поединке и «Владимир Путин». Двойники известных личностей охотно позировали всем желающим и перед игрой, и в перерыве, и по окончании матча. Сфотографироваться с ними мог любой болельщик.

Откуда прибыл «Ким Чен Ын», не сообщается. Также не известно, разговаривал ли он по-русски. Впрочем, российским футболистам его присутствие не помогло. Поражение крупное, но заслуженное.

Стоит делать выводы, впереди – Испания. Собирается ли «Ким Чен Ын» побывать и на этом матче, он не сказал.