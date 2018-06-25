Мексиканский болельщик оценил Волгоград

Вчера, 22:01

Попал Луис в город проездом, однако, по его словам, это явно было неслучайно.

Мексиканский болельщик ехал из Ростова в Екатеринбург на следующий матч своей сборной. И попал в Волгоград совершенно случайно, однако парень не жалеет и действительно оценил город. Ему понравились атмосфера и гостеприимство россиян, а также отметил, что не боится холодов на Урале, где окажется уже завтра, ведь от русских сердец исходит огромнейшее тепло.

Также Луис приглашает всех к себе в страну, отметив, что Мексика также очень гостеприимна и обязательно понравится русским.

Сегодня, 25 июня, на стадионе в Волгограде проходил матч 1/8 финала между сборными России и Уругвая. К сожалению, спортсменам не помогла скандирующая публика и колоссальная поддержка миллионов – счет оказался неутешительным, 0:3 в пользу команды соперников.