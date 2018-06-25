Фанаты рассказали, кем заполняли пустые трибуны в Екатеринбурге

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Во время матча Япония—Сенегал, по данным СМИ, власти решили использовать «подсадных уток» вместо реальных болельщиков.

Оказывается, что до начала матча на саму игру пришли посмотреть болельщики, которые заполнили трибуны всего на 2/3. Как рассказали в интервью фанаты, пустые трибуны в Екатеринбурге на ЧМ-2018 заполняли трудовыми мигрантами. Как сообщает источник, люди, которых заставили прийти на матч, были одеты очень бедно. Также у них были одинаковые пакеты.

Как удалось узнать позже от одного из чиновников, трибуны действительно заполнили умышленно, поскольку после матча «фараонов» и Уругвая разгорелся скандал разница между явкой на матч и проданными билетами составила в 5 тысяч зрителей.