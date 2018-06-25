Тренд ЧМ-2018 не прошёл: Журналистка уклонилась от поцелуя болельщика

Сегодня, 18:01

Это произошло во время матча, который проводился в Екатеринбурге между Японией и Сенегалом. Активный фанат постарался поцеловать бразильскую журналистку Джулию Гимарейс.

Однако, тренд ЧМ-2018 не прошёл. Журналистка уклонилась от поцелуя, который хотел сделать в прямом эфире российский болельщик. Более того, ею была прочитана тому настоящая нотация о том, что женщин следует уважать.

Гимарейс вела прямую трансляцию. В это время к ней прорвался болельщик и попытался «подарить» поцелуй в щёчку. Журналистка от него уклонилась и попросила больше никогда так не поступать.

Ответ болельщика не задержался. Он сообщил, что просит его простить.

Журналистка продолжила свою тираду. Она проинформировала, что считает подобное поведение неправильным и невежливым.

Позднее журналистка, работающая на ЧМ-2018, сообщила, что во время своего нахождения в РФ она подвергается подобной «атаке» уже во второй раз.

Она продолжила, что при подобных атаках чувствует, что «уязвима и беспомощна». Также журналистка сообщила, что не может понять, почему мужчины чувствуют, что имеют права так себя вести.

Впрочем, «Show must go on». Вне зависимости от того, удалось поцеловать или нет. Главное – правильно подать.