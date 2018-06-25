Колобков ответил USADA, призвавшей проверить сборную России на допинг на ЧМ-2018

Сегодня, 17:52

Руководство американского антидопингового агентства часто делает провокационные заявления, отметил министр.

Глава Минспорта России Павел Колобков отреагировал на нападки в сторону российской сборной, победившей в первых двух матчах ЧМ-2018 с разницей мячей 8:1. Руководитель ведомства ответил Американскому антидопинговому агентству (USADA), призвавшей проверить на допинг сборную России, заявив, что представители организации уже не раз попадались на провокациях, делая странные заявления. Министр отметил, что за вопрос честной спортивной борьбы на ЧМ-2018 отвечает Международная федерация футбола (FIFA), которая не имеет к российской команде никаких претензий. Вместе с тем Колобков указал USADA на ограниченность её компетенции, посоветовав обратить внимание на проблемы внутри американского спорта.

Ранее мы писали, что сборная России по футболу в 2018 году сдала более 300 тестов на допинг в этом году. В пробах футболистов не нашли следов запрещённых препаратов.