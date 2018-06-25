Газманов решил «спасти» сборную России на ЧМ

Сегодня, 16:52

Те, кто болеют футболом, верят в приметы очень фанатично. Некоторые не бреются пред ответственной игрой и не стригут ногти, другие применяют особенный рацион, в том числе и для домашних любимцев.

За сборную России на ЧМ-2018 более и Родион Газманов. У него свой рецепт, как «спасти» команду, который он решил применить и в предстоящем, и в последующем матчах.

Он заметил, когда смотрите телевизор или слушает радиотрансляцию, или контролирует игру сборной России по гаджету, она проигрывает.

На нынешнем ЧМ младший Газманов решил специально отключать всё и оставаться в полном неведении до окончания игры.

С Саудовской Аравией сработало на все сто. В игре с Египтом ему поступил звонок от директора, на который он не мог не ответить. Тот сообщил, что результат уже 3-0. После этого россияне получили один гол «в оборотку».

Певец сообщил, что болеет за сборную РФ всем своим сердцем, но смотреть Россию-Уругвай он не будет. Даже не станет задумываться об исходе матча.

Однако, он будет очень рад, если российский футболисты победят 9-0.

Что ж, говорят футбольные эксперты, в каждой избушке – свои погремушки.

Тем более, эта встреча мало, что решает. Выйдем мы на Испанию или на Португалию с Роналду, разница невелика.

Однако, красивый футбол на международном уровне – очень нужен.