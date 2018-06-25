«Предпочел интервью допинг-тесту»: FIFA может наказать форварда сборной Швеции

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Маркус Берг нарушил регламент сдачи анализов на употребление запрещенных в спорте препаратов, отправившись вместо лаборатории на беседу с журналистами после проигранного матча ЧМ-2018 против Германии (1:2).

В субботу на сочинском стадионе «Фишт» состоялся один из самых драматичных матчей футбольного мундиаля в России. Немцы на 94-й минуте вырвали победу у шведов со счетом (1:2). Нападающий сборной Швеции, как и вся команда, был шокирован голом Тони Кросса. Возможно, именно поэтому 31-летний игрок забыл регламент сдачи анализов на употребление запрещенных препаратов и предпочел послематчевое интервью допинг-тесту.

FIFA не учитывает эмоциональное состояние игроков, ведь правила едины для всех. Теперь футбольная федерация может наказать шведского форварда. Как именно, узнаем в скором времени.