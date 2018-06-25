«Чувствую себя как дома»: Журналист из Катара влюбился в Волгоград

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ЧМ-2018 в России стал для сотен тысяч иностранцев возможностью не только посмотреть футбол высочайшего уровня, но и насладиться всеми красотами городов-хозяев мундиаля.

Журналист из Катара Насим Ребика более двух недель живет и работает в России. С первого дня командировки иностранец влюбился в Волгоград. Он отдает предпочтение легендарному городу-герою на Волге, а не Москве, в качестве места семейного отдыха во время следующего отпуска. Жизнь в Волгограде Ребика считает более простой и удобной, нежели в столице России.

«Чувствую себя как дома», - прокомментировал свою командировку на ЧМ-2018 катарский журналист.

Источник фото: портал «Волгоградская правда»

Также Насим рассказал о предпочтениях арабских зрителей на мундиале. В первую очередь, аудиторию иностранца интересуют матчи азиатских и африканских команд. Далее приоритет арабов лег на звезду египетской сборной Мохамеда Салаха. Неудачная игра «фараонов» сильно не расстроила его фанатов, которым важен сам факт выхода кумира на поле.

Уже сегодня Египет официально распрощается с ЧМ-2018 в России. В матче с Саудовской Аравией (18:00) Мо Салах и компания попробуют набрать первые очки на мундиале, подсластив два подряд поражения от Уругвая и хозяев.