«Мы болеем за вас»: Юниоры «Тотема» пожелали победы сборной России в матче с Уругваем

Сегодня, 08:06

Юные красноярские футболисты встретились со своими кумирами накануне в Самаре, заполучив автографы и пожав руки всем игрокам национальной команды. Впечатленные подростки рассказали СМИ о пережитых эмоциях.

«Мы болеем за вас в каждом городе», - сказал Станиславу Черчесову главный тренер красноярского «Тотема» Сергей Горбунов.

Юниоры пожелали победы сборной России в заключительном матче группового этапа ЧМ-2018 с Уругваем, запланированном на сегодня в 18:00 в Самаре.

Юные футболисты были под впечатлением после «живого» общения с кумирами. Больше всех подростков поразил Артем Дзюба, который «в реальной жизни кажется еще больше и выше, нежели по телевизору».