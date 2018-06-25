VistaNews.ru


«Мы болеем за вас»: Юниоры «Тотема» пожелали победы сборной России в матче с Уругваем

Сегодня, 08:06

Юные красноярские футболисты встретились со своими кумирами накануне в Самаре, заполучив автографы и пожав руки всем игрокам национальной команды. Впечатленные подростки рассказали СМИ о пережитых эмоциях.

«Мы болеем за вас в каждом городе», - сказал Станиславу Черчесову главный тренер красноярского «Тотема» Сергей Горбунов.

Юниоры пожелали победы сборной России в заключительном матче группового этапа ЧМ-2018 с Уругваем, запланированном на сегодня в 18:00 в Самаре.

Юные футболисты были под впечатлением после «живого» общения с кумирами. Больше всех подростков поразил Артем Дзюба, который «в реальной жизни кажется еще больше и выше, нежели по телевизору».

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Российские хоккеистки проиграли сборной США 5:0 на ОИ-2018

Сборная России по футболу в 2018 году сдала более 300 тестов на допинг

Песков сообщил об отношении Путина к успехам российских футболистов

Главное за неделю

ВМС США 14 лет скрывали гигантский смертельный НЛО

В итоге руководство уволило всех военных, которые давали интервью, восприняв ситуацию серьёзно. Оказывается, что ВМФ и различные...

Мужчина телепортировался, растворившись в воздухе

Видео было снято два года назад, однако, только сейчас исследователи...

Трамп кинул в Меркель конфетами на саммите G7

Политолог Eurasia Group Иэн Бреммер рассказал несколько интересных подробностей...

Зародыша снежного человека нашли в Аризоне

Группа путешественников из США бродили по лесу Аризоны, когда наткнулись на...

Ученый готов рассекретить Лох-Несского монстра-людоеда

Чудовище шотландского озера Лох-Несс дважды за июнь засветилось перед...

Рекомендуем