«Чушь»: Сборная Египта опровергла слухи об уходе Салаха из-за Кадырова

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Лидер «фараонов» продолжает тренироваться вместе с командой, готовясь 25 июня сыграть в матче против Саудовской Аравии.

«Происшествие» в Чечне никак не отразилось на отношении форварда к национальной команде, заявил ее представитель Усама Исмаил.

Мохамед Салах остался недоволен тем, как Федерация футбола Египта подготовила тренировочный лагерь в России. Позвав множество бизнесменов и знаменитостей, организаторы помешали спортсменам нормально подготовиться к играм с Уругваем и Россией, заявлял в Twitter журналист Карим Зидан.

Слухи об уходе Салаха из национальной команды из-за Рамзана Кадырова появились после того, как глава Чечни присвоил ему статус почетного гражданина республики и анонсировал игру грозненского «Ахмата» с «фараонами». Сборная Египта опровергла сообщения в СМИ

«Чушь и неправда», - прокомментировал происходящее Джамбулат Умалов, министр по национальной политике Чечни.