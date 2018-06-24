Из-за травмы Салаха сборная Египта не вышла плей-офф

Вчера, 22:38

По словам Эктора Купера, участие Салаха в первой игре Чемпионата мира могло бы коренным образом изменить выступление египетской сборной.

Травма египетского футболиста Мохаммеда Салаха в финальной игре Лиги чемпионов повлияла на игру национальной команды против Уругвая на Мундиале, так сказал во время пресс-конференции главный тренер сборной Египта на пресс-конференции.

Купер отметил, что значение Салаха для сборной Египта трудно переоценить, но он как тренер не может сосредотачивать свое внимание на отдельно взятых спортсменах.

Напомним еще раз, что матч Египет - Россия закончился счетом 3:1, а Египет – Уругвай - 1:0. В следующем матче египтяне встретится с саудитами 25 июня, но итоги матча не отразятся на дальнейшем участии команды в чемпионате мира, так как она не смогла выйти в плей-офф.