Салах уйдет из египетской сборной из-за политических игр

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Форварда сборной Египта пригласили на встречу с Чеченским лидером. Ближайшее окружение футболиста обсуждает его возможный выход из состава сборной.

Есть информация, что египтянину Мохаммеду Салаху не понравилось то, что СМИ уделили слишком много внимания его встрече с Рамзаном Кадыровым. Салах считает себя жертвой политических игр. Одним из вариантов решения возникшей проблемы для футболиста может стать уход из национальной сборной.

В субботу 23 июня египтянин получил от Кадырова звание почетного гражданина Чечни. Глава республики сообщил об этом на мероприятии в честь сборной Египта.

Салах не играл в матче Египет - Уругвай, который закончился поражением для сборной Египта 0:1. 19 июня нападающий сумел реализовать пенальти, но египтяне проиграли россиянам со счетом 1:3.