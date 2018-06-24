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Видео объединило реакцию россиян на иностранцев: особо отличились волонтеры и полиция.

Прибывшие на ЧМ-2018 «русские шейхи» разыграли жителей Ростова. Двое русских парней привели себя в форму и внешний вид заморских гостей и одели платки гутра и кандуры. Растительность на лице помогла ребятам вписаться в образ. Отправились «русские шейхи» на прогулку по городу. На пути встретили немало жителей Ростова. Первыми путникам улыбнулись местные красавицы, которые кажется не против были бы и пофлиртовать с шейхами.

Далее юмористы увидели женщину, которая мило подчеркнула, что гости красивые. После они закрепили свой успех русской фразой, и женщина их раскусила. После встретили полицию пешеходную и на конях. Они показали руками, где находится стадион. Но побили рейтинг тех, кто поверил парням, что они шейхи – волонтеры. Девушка на отличном английском языке общалась с мужчинами и искренне пыталась им помочь решить проблему.

К слову, ранее журналисты из Британии опубликовали масштабную статью и указали «10 вещей, которые извлекли из матчей первого раунда чемпионата мира». На ЧМ-2018 приехали тысячи иностранцев, которые впервые попробовали русские щи, котлеты, зразы, не обошлось и без водки. Среди сладостей болельщики оценили блины, печенье и мороженое.