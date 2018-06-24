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Кошка из Рязани точно предсказала исход пяти матчей ЧМ-2018

Сегодня, 18:55

Предсказательница Кеса из бара «Червячок» не ошиблась ни в одном из своих пяти прогнозов. Она уверенно указала на предстоящую победу, а ее прогнозы до завершения матчей порой казались невозможными.

Кошка из Рязани по кличке Кеса, обитающая в баре «Червячок», безошибочно предсказала исход пяти матчей ЧМ-2018 по футболу. Чтобы заранее узнать исход турнира, сотрудникам заведения необходимо просто поставить перед животным две миски с кормом на листки с названиями встречающихся сборных. До сих пор кошка выбирала только те команды, которые вскоре выигрывали. Например вчера она уверенно предсказала победу Германии в матче со Швецией, которую футболисты завоевали на последних секундах. Недавно Кеса угадала победу Хорватии в матче с одним из фаворитов чемпионата - Аргентиной. Также она делала верные прогнозы на встречу России с Египтом, Испании с Ираном и Сербии со Швейцарией.

Администраторы бара, а по совместительству и хозяева кошки, приглашают всех желающих понаблюдать за предсказаниями Кесы, и вместе посмотреть футбол на проекторе.

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