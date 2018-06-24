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Мексиканский фанат ЧМ-2018 оседлал Трампа и развеселил весь Ростов

Сегодня, 18:30

Яркий костюм иностранца показался ростовчанам весьма забавным.

Накануне, 23 июня, в Ростове-на-Дону состоялась второй матч группового этапа Чм-2018 для сборной Мексики. Гости из Северной Америки сражались за выход в плей-офф турнира с соперниками из Южной Кореи. Вместе с тем этот поединок запомнился не только действиями футболистов на поле, но поддержкой болельщиков. Фанаты из Мексики устроили в городе целый карнавал. Костюмы болельщиков были самыми разнообразными и весёлыми. Однако больше всего Ростов запомнил иностранца, который «оседлал» Трампа. Мексиканский фанат развеселил горожан, появившись на улицах в наряде, который внешне был похож на куклу Дональда Трампа, которая везёт на себе мужчину в цветах мексиканского флага. Возможно именно такая яркая поддержка помогла сборной Мексики одержать вторую победу к ряду и вплотную приблизиться к выходу из группы.

Ранее мы писали, что бразильский болельщик облизал танцовщицу в ростовском клубе. Вот поступок этого гостя местные жители не оценили. Администрация попросила иностранца покинуть заведение.

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