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Японские болельщики приехали в Россию не с пустыми руками

Сегодня, 18:28

В Екатеринбурге сегодня будет сражаться их сборная против сенегальцев, поэтому они и решили популяризировать среди русских свою команду.

Японские болельщики, по мнению жителей, самые необычные и милые. Ну это естественно, ведь в Россию они приехали не с пустыми руками. Болельщики, идя по улицам Екатеринбурга, кричат свои футбольные кричалки, а если также получалось и у русских, то те дарят им свои самурайские повязки на голову.

Их можно увидеть ярко одетыми в национальные костюмы, в одежду самураев, покемонов или аниме. Японцы много фотографируются со всем, что им попадется. Девушки-японки дарят фанатам аниме-конфеты. Местным нравятся такие гости, поэтому народ также может подарить в ответ символические презенты, как шоколад или значки.

Именно сегодня, 24 июня, на «Екатеринбург – Арене» состоится матч «Япония – Сенегал» в 20:00 по московскому времени.

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