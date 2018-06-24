Фанатам объяснили правила получения билетов ЧМ-2018 и Fan ID

Сегодня, 18:04

Организаторы в очередной раз напомнили правила попадания на стадион.

Пройти на матч любимой команды на ЧМ-2018 можно при наличии билета и специального документа – паспорта болельщика, именуемого также Fan ID. В Волгограде в очередной раз объяснили правила получения «тикетов». Предоплаченных билетов в Главных билетных центрах FIFA в день проведения встречи уже не будет, поэтому болельщикам рекомендуют получить их заранее, чтобы в итоге не оказаться за турникетом стадиона.

Поклонникам футбола напоминают, что пройти по одному билету на матч может только один человек. Этот же пропуск необходим сохранять до окончания поединка на случай, если контролёры захотят проверить конкретного болельщика. Также стоит помнить, что при выходе со стадиона до окончания поединка обратно охрана болельщиков не пустит даже при предъявлении билета.

Ранее стало известно, что Международная Федерация Футбола (FIFA) монополизировала рынок перепродажи билетов на ЧМ-2018. Таким образом организация нарушает законодательство РФ.