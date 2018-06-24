Фанатов ЧМ-2018 из Челябинска сделали звёздами интернета

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Болельщики с триколором не смогли остаться незамеченными на трибуне стадиона «Фишт» в Сочи.

Настоящими звёздами интернета сделали соцсети фанатов из Челябинска. Болельщики прошли на трибуну поклонников сборной Германии, взяв с собой флаг России. Город, откуда в Сочи прибыли россияне, определить было не трудно. На триколоре красовалась надпись «Челябинск», что скорее добавило ещё больше вопросов, чем ответов к общей картине происходящего. Инцидент произошёл во время матча группового этапа ЧМ-2018 между сборными Германии и Швеции.

В части сочинского стадиона «Фишт», где расположились немецкие гости, всё было в чёрно-красно-жёлтых цветах. В то же время среди всех этих флагов выделялся российский триколор, который смотрелся там весьма неоднозначно. Журналист Юрий Дудь связал волевую победу Германии именно с приездом поддержки из Челябинска. В целом пользователи довольно бурно отреагировали на этот эпизод. Фанаты немецкой сборной из Челябинска, которые поддерживают кумиров с российским флагом, породили множество мемов и ироничных комментариев в сети.

Ранее мы писали, что сеть взбудоражила болельщица Ирана без хиджаба и с оголённым животом. Девушка пренебрегла консервативными религиозными нормами своей страны и показала себя во всей красе на одном из российских стадионов.