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В Самаре пройдет флешмоб для поддержки сборной России

Сегодня, 17:33

Поклонники решили провести шествие вечером 24 июня, чтобы поддержать национальную сборную перед игрой завтра.

В Самаре студенты, музыкальные коллективы, а также попросту болельщики планируют пройтись до фан-зоны с места сбора, улицы Куйбышева. Пройдет флешмоб для поддержки сборной России, которая завтра на «Самара – Арене» будет играть против команды Уругвая. Это будет 1/8 финала.

Участники «праздника» планируют выступления с песнями и танцами, с национальной символикой. А встретиться поклонники могут на пересечении улиц Куйбышева и Венцека в 18:30.

Так, в начале ЧМ-2018 поклонники сборной Исландии провели в Москве свой флешмоб для поддержки своей национальной команды. Проходил он в парке «Зарядье».

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