Хью Гранта поклонники обнаружили в Нижнем Новгороде на ЧМ-2018

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Компромат появился в соцсетях с тематическими подписями на актера.

Британский актер прибыл на ЧМ-2018, чтобы поддержать своих соотечественников в игре против Панамы. Хью Гранта довольные поклонники обнаружили в Нижнем Новгороде. В ночь на 24 июня в гостинице Park inn by Radisson он поселился. Также сделал тематический снимок с матрешкой при хорошем освещении, чем почтил традицию, начатую русскими.

Журналисты теперь охотятся на знаменитость для удачного кадра. Известно, что знаменитость является ярым футбольным фанатом. Но появилась информация, что у 57-летнего актера в областном центре назначена частная встреча. По этой причине новгородским поклонникам популярного артиста не удастся увидеться и пообщаться со своим кумиром.

Напомним, что Хью Грант известен поклонникам по многим ролям. Например, его можно рассмотреть в фильмах: «Любовь с уведомлением», «Дневник Бриджет Джонс», «Приключения Паддингтона 2», «Флоренс Фостер Дженкинс».