Нигерийские футболисты тренировались на пляже Ессентуков

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В Ставропольском крае 24 июня была размещена база футбольной команды Нигерии - "Супер Орлы". База была в городе Ессентуки на время проведения ЧМ по футболу 2018.

Удивление жителей города было вызвано появление футбольной команды в полном составе вместе с тренером на городском пляже. Тренер команды решил устроить пробежку для своих подопечных на пляже. Для посетителей пляжа появление команды из Нигерии вызвало удивление, вперемешку с интересом.

"Футболисты устроили разминку на пляже, подышали свежим, чистым воздухом, напились обогащенной водой, что еще нужно для победы?" - прокомментировал посетитель пляжа.

Горожане также отметили, что гости из Нигерии вели себя очень приветливо, доброжелательно и не доставляли неудобств. Жители обратили внимание на внешний вид спортсменов, а именно на их форму, которая показалась им слишком стильной для футбола.