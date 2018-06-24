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Украинский футболист в восторге от игры сборной России на ЧМ-2018

Сегодня, 16:05

Полузащитник Александр Алиев засыпал комплиментами подопечных Станислава Черчесова, неожиданно продемонстрировавших сильный футбол на групповом этапе домашнего Чемпионата мира.

Никто не верил в хозяев мундиаля, а они взяли и показали хорошую игру, заявил украинский футболист. Алиев в восторге от игры сборной России, в первую очередь, из-за показанного подопечными Черчесова футбола. Выиграть два матча подряд с разгромным счетом на одном лишь везении невозможно.

Александр Алиев в свое время выступал за московский «Локомотив». Сейчас футболист играет за украинский «Интер» (Боярка).

К слову, принять успех сборной России на ЧМ-2018 не могут американцы. Борцы с допингом требуют у FIFA незамедлительно проверить хозяев мундиаля на допинг.

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