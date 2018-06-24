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Футбольные фанаты увидят ЧМ на ипподроме в Москве

Сегодня, 15:21

Футбольные болельщики имеют уникальную возможность увидеть матчи ЧМ-2018 на Московском ипподроме. Генеральный директор АО "Росиподромы" Сергей Климов заявил: "На Московском ипподроме организованы трансляции матчей ЧМ по футболу FIFA-2018, посмотреть их могут до 8 тыс. человек."

Внутри ипподрома в зонах публичного доступа установлены два больших высокотехнологичных экрана размером 10 м на 6 м, стоит отметить, что экраны обладают очень хорошим качеством изображения. Ипподром обладает общей вместительностью от 3.5 тыс. до 8 тыс. человек.

На данный момент действует акция, тот, кто купит входной билет (стоимостью 200 руб.), получит в качестве подарка бутылку безалкогольного пива. Также стоит обратить внимание на предусмотрительность организаторов, которые в случае непогоды могут установить шатры для защиты зрителей от непогоды. Несмотря на то, что ипподром был переоснащен для фанатов футбола по последнему слову техники, он не потерял своего основного назначения. Посетители ипподрома смогут наблюдать за тренировками жокеев и скачками лошадей, есть возможность нанять персонального гида, который устроит экскурсию.

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