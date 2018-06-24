VistaNews.ru


Мяч с автографом Эйдура Гудьонсена разыгрывается в Волгограде

Сегодня, 12:29

24 июня в городе Волгоград состоялся фанатский фестиваль болельщиков и простых любителей футбола. Наградой события является возможность пройти увлекательный квест и по окончанию прохождения поучаствовать в розыгрыше футбольного мяча с личной подписью легендарного нападающего из сборной Исландии Эйдура Гудьонсена.

Эйдур Гудьонсен выступал в составе "Барселоны" и "Челси", стал лучшим бомбардиром сборной. Неоднократно становился чемпионом английской лиги 2005-2006 года и победителем лиги чемпионов УЕФА в 2009 году.

Для участия в розыгрыше необходимо пройти многоуровневые этапы квеста. В начале все желающие должны получить маршрутный лист. Пройти все развлекательные этапы, придуманные волгоградскими организаторами, получить отметки о пройденных заданиях и в конце отнести маршрутный лист в фан-зону, которая находится в павильоне. Далее необходимо оставить свой номер телефона для участия в розыгрыше приза. Ограничений на количество прохождения квеста нет, многоразовое участие в увлекательном событии повышает шансы на победу.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Федерация футбола представила мяч финала Лиги чемпионов

Лондон заберет у Абрамовича «Челси» из-за «дела Скрипаля»

Гусев стал лучшим бомбардиром Олимпийских игр с 1992 года

Главное за неделю

За бортом МКС засняли серого гуманоида в отражении скафандра

Астронавт даже не подозревал, что на него смотрит гуманоид. Уфологи были шокированы увиденным, отметив, что возможно сейчас люди...

ВМС США 14 лет скрывали гигантский смертельный НЛО

В итоге руководство уволило всех военных, которые давали интервью, восприняв...

Мужчина телепортировался, растворившись в воздухе

Видео было снято два года назад, однако, только сейчас исследователи...

Трамп кинул в Меркель конфетами на саммите G7

Политолог Eurasia Group Иэн Бреммер рассказал несколько интересных подробностей...

Зародыша снежного человека нашли в Аризоне

Группа путешественников из США бродили по лесу Аризоны, когда наткнулись на...

Рекомендуем