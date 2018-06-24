Мяч с автографом Эйдура Гудьонсена разыгрывается в Волгограде

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24 июня в городе Волгоград состоялся фанатский фестиваль болельщиков и простых любителей футбола. Наградой события является возможность пройти увлекательный квест и по окончанию прохождения поучаствовать в розыгрыше футбольного мяча с личной подписью легендарного нападающего из сборной Исландии Эйдура Гудьонсена.

Эйдур Гудьонсен выступал в составе "Барселоны" и "Челси", стал лучшим бомбардиром сборной. Неоднократно становился чемпионом английской лиги 2005-2006 года и победителем лиги чемпионов УЕФА в 2009 году.

Для участия в розыгрыше необходимо пройти многоуровневые этапы квеста. В начале все желающие должны получить маршрутный лист. Пройти все развлекательные этапы, придуманные волгоградскими организаторами, получить отметки о пройденных заданиях и в конце отнести маршрутный лист в фан-зону, которая находится в павильоне. Далее необходимо оставить свой номер телефона для участия в розыгрыше приза. Ограничений на количество прохождения квеста нет, многоразовое участие в увлекательном событии повышает шансы на победу.