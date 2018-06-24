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В Лужниках не узнали невесту Роналдо

Сегодня, 11:11

Джорджина Родригес приехала поддержать своего жениха на матч в Москву. Одному болельщику удалось разглядеть звездную гостью и сделать с ней фото.

На матче Португалия-Марокко, на который и приехала невеста Роналдо, болельщики не узнали подругу звездного журналиста. Джорджина имеет большую славу среди иностранных болельщиков, но не среди российских. Ее в Лужниках попросту не узнали. Один болельщик все же приметил девушку и сфотографировался с ней. Им оказался Дмитрий Князев. С его слов, подруга Роналдо – очень простая и милая девушка, которая не имеет модельных параметров. На матче находилась в компании медийных лиц Португалии.

Болельщики обладателя «Золотого мяча» предполагают, что пара скоро поженится. На Родригес заметили обручальное кольцо Cartie, которое, по оценкам экспертов, стоит более 800 тысяч долларов.

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