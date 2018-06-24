FIFA оштрафовала Польшу за оскорбительный баннер болельщиков на ЧМ-2018

Сегодня, 10:59

На провальном матче Чемпионата мира по футболу против сборной Сенегала (1:2) польские фанаты вывесили политические и неприличные транспаранты. Отвечать за поведение соотечественников придется Польскому футбольному союзу.

За оскорбительный баннер болельщиков FIFA оштрафовала Польшу на 10 тыс. швейцарских франков. В деле против Польского футбольного союза футбольная федерация подчеркнула, помимо неприличных, на трибунах висели политические транспаранты.

Также FIFA завела производство против Аргентины и Хорватии. Болельщики обеих стран отметились неприличным поведением 21 июня в Нижнем Новгороде на матче своих национальных команд (0:3).

Уже сегодня польская сборная может условно отправиться домой с ЧМ-2018 в России. Если подопечные Адама Навалки проиграют в Казани Колумбии, у них не останется шансов на выход в плей-офф. В первом туре мундиаля поляки неожиданно провалились в матче с Сенегалом (1:2).