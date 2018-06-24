«Россия – это семья!»: Болельщик из Бразилии стал своим на ЧМ-2018

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С начала мундиаля число подписчиков бразильского гостя России выросло вдвое.

Нынешний чемпионат мира по футболу дарит новых героев не только среди футболистов, тренеров и судей, но и среди болельщиков, которых в Россию приехало бесчисленное множество. Одним из таких героев стал журналист из Бразилии Томер Савойя. Несмотря на то, что мужчина имеет к прессе самое прямое отношение, на ЧМ-2018 он приехал отдохнуть и поболеть за сборную Бразилии.

Между тем, выяснилось, что гость мундиаля неравнодушен и к самой России, в том числе к российским гражданам. В интервью российским коллегам он признаётся в любви к этой стране, говоря, что «Россия – это семья!» Томер уже даже успел выучить несколько слов на по-русски, некоторые из которых, впрочем, нецензурные.

В первом матче российской сборной Савойя болел за подопечных Станислава Черчесова за что снискал огромную любовь и признание россиян. Сейчас местные жители проявляют к бразильцу большое дружелюбие, постоянно угощая его и прося сфотографироваться на память. Знаменитый рэпер Джиган, узнав о том, что иностранец перепел его песню ДНК, даже предложил Томеру записать совместный трек.

Ранее мы писали, что самый экстравагантный болельщик ЧМ-2018 предрёк победу России. Гость из Камеруна не скрывает симпатии к россиянам.