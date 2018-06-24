ЧМ-2018: Сеть обсуждает болельщицу Ирана без хиджаба и с оголённым животом

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По законам шариата женщинам запрещено появляться на публике в таком виде.

ЧМ-2018 в России длится чуть больше недели, однако уже успел дать массу поводов для обсуждения. До недавнего времени внимание общественности привлекали в основном девушки из России, которым сперва рекомендовали воздержаться от секса с иностранцами, а затем те же иностранцы обманывали и вынуждали ругаться на камеру на непонятном языке.

Теперь же в поле зрения поклонников футбола попала гостья из Ирана, которая появилась на стадионе без хиджаба и с оголённым животом. Сеть уже обсуждает болельщицу и даёт разные оценки её поступку. Как известно, по законам шариата, иранкам нельзя появляться на публике в таком виде. Вероятно, ранее девушка всё же придерживалась строгих религиозных норм, ведь на фото видно, что на бейджике Fan ID у неё снимок в хиджабе.

Большинство пользователей одобрили поступок привлекательной иранки, однако многие опасаются, что на родине её теперь ждёт наказание за подобного рода поступок. Как известно, Иран впервые с 1979 года разрешил женщинам посещать стадионы.

Ранее мы писали, что в Саудовской Аравии матчи ЧМ-2018 покажут с задержкой. Дополнительное время местным каналам требуется, чтобы вырезать девушек в откровенных нарядах, которых демонстрируют режиссёры трансляции.