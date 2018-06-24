В Казани колумбийский блогер снял пародию на Неймара

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Instagram «взорвала» видео-пародия на лидера атаки сборной Бразилии. Фанат Колумбии высмеял склонность «десятки» пентакампеонов к симуляции.

Пародию на Неймара колумбийский блогер снимал в Казани, где его национальная сборная сегодня в 21:00 сразится с командой Польши. Симуляция – неотъемлемая часть игры бразильской «десятки». На видео пародист падает и хватается за лицо от простого чиха, неточного паса и вспышки фотоаппарата. Более 30 тыс. пользователей Instagram поставили «лайк» колумбийскому фанату.

К слову, спародировать Неймара блогера вдохновила недавняя симуляция лидера атак пентакампеонов в матче с Коста-Рикой. «Неведомая сила» завалила форварда в штрафной площади соперника, обманув арбитра. Бразильцы собирались бить пенальти, однако система VAR восстановила справедливость.