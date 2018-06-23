Вчера, 22:30

Рафаэлла Бекран посетила несколько российских городов и пришла в восторг, о чем родственница нападающего бразильской сборной рассказала поклонникам. В рамках Чемпионата мира вместе с братом девушка уже побывала на нескольких матчах.

Сестра Неймара призналась в любви России и отметила, что во время поездки в Петербург для нее настало любимое время – надевать толстовки, которые она так любит, ведь в этом городе прохладно. Также Рафаэлла посетила Сочи, где для сборной Бразилии расположен пункт базирования.

Родственница знаменитого футболиста пообещала, что будет и дальше делиться интересными подробностями о России с подписчиками. С братом Неймаром они весьма близки, и спортсмен даже сделал татуировку в честь сестры на своей руке.

Ранее также сообщалось, что во время матча Бразилия – Коста-Рика Рафаэлле стало плохо, однако медики оперативно пришли ей на помощь.