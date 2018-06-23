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«Ростов-Арена» установила новый рекорд посещаемости ЧМ-2018

Вчера, 22:16

На сегодняшний матч пришли на 363 человека больше.

«Ростов-Арена» принимала у себя матч Мексика – Южная Корея. И именно сегодня на арену пришло самое большое количество людей за все время существования стадиона – 43 472 зрителя, поэтому и установил новый рекорд посещаемости.

На прошлую игру в Ростове Бразилия – Швейцария пришли 43 109 человек, была ничья 1 – 1. В то время как сегодня победа была за сборной Мексики со счетом 2 – 1.

Данный стадион примет еще два матча в рамках ЧМ-2018. 26 июня выйдет сборная Исландии против команды Хорватии, а 2 июля состоится 1/8 финала.

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