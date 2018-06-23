Марадона хочет, чтобы кому-то приложили по лицу после поражения сборной Аргентины

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По его мнению, за такую игру, которая может стоить им финала, кому уж точно необходимо получить в лицо кулаком.

Бывший игрок сборной, а также в прошлом тренер Диего Марадона сильно разочарован и хочет, чтобы действительно кому-то приложили по лицу после поражения сборной Аргентины на ЧМ-2018. Он раскритиковал Лионеля Месси, который явно не играл в полную силу. Но добавил, что и остальные игроки не отдавали тому мяч.

В первую очередь звезда мирового футбола вспомнил про нынешнего президента федерации в Аргентине Клаудио Тапиа, так как тот даже не понимает, что нужно делать в футболе. Также не смог не упомянуть главного тренера команды Хорхе Сампаоли, который так обещал с помощью новейших технологий вывести команду на победу.

Однако пока рейтинг неутешительный: в первом матче сыграли в ничью (1 – 1) с Исландией, а во втором – проиграли со счетом 0 – 3 Хорватии. Этот фактор также возмущает Марадону. Ведь сборная Хорватии не является лидером, а таким «позорным» счетом обошла Аргентину.

Подводя итоги, Диего сказал, что не следует никого винить в поражении, виноваты всегда «мы». И добавил, что было бы неплохо, чтобы кому-то пригодился пакет со льдом, чтобы приложить к лицу.