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Дзюба рассказал о самой смешной истории в истории ЧМ

Сегодня, 19:17

Футболист рассказал, что за время мундиаля с ними произошло много смешных историй, но одна все же его больше всего позабавила.

Артем Дзюба, нападающий сборной России, рассказал журналистам о самой смешной истории, что связана с их тренером и произошла за время ЧМ-2018. Когда команда находилась на тренировочном сборе в Новогорске, во время подготовки главного тренера сборной Станислава Черчесова обрызгала водой установка, что поливает траву на стадионе. Спортсмен рассказывал эту историю с огромным зарядом позитива, но все же и извинился перед тренером, чтобы тот не обижался.

Дзюба является сильным звеном в команде. Его ногой было забито два гола, по одному на двух победных матчах для сборной России.

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