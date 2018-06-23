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Мексиканские болельщики забрели в Дагестан

Сегодня, 19:15

По ошибке организаторов мексиканцы оказались в неожиданном для них месте. Иностранцы должны были попасть в Ростов-на-Дону.

Сегодня вечером в Ростове состоится матч между сборными Мексики и Южной Кореи. Именно сюда должны были прибыть мексиканские болельщики, однако, по ошибке организаторов забрели в Дагестан. Около сорока болельщиков сразу же улетели в Москву, но двадцать пять человек решили остаться.

Оказалось, что такая случайность совершенно не расстроила мексиканцев. Для них организовали небольшую экскурсию по Махачкале, где им показали стадион «Анжи-арена» и бульвар им. Сулеймана Стальского.

Гости из Мексики были приятно удивлены кавказским радушием, а также остались под впечатлением от удивленных дагестанцев, которые с восторгом знакомились с гостями столицы и фотографировались с ними на память о такой счастливой случайности.

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