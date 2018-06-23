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«Сдержал слово»: Зобнин «ужасно» спел песню Губина после выхода России в 1/8 ЧМ-2018

Сегодня, 16:45

Полузащитник московского «Спартака» пообещал исполнить легендарную композицию «Зима-холода», если россияне выйдут в плей-офф домашнего Чемпионата мира. Мужик сказал – мужик сделал, и не важно, что у спортсмена совсем нет таланта певца.

Победами против Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1) сборная России обеспечила участие в 1/8 финала ЧМ-2018. Полузащитник Роман Зобнин перед стартом мундиаля дал слово СМИ, что исполнит песню Андрея Губина на камеру после выхода в плей-офф. Футболист сдержал слово, хоть и сделал это довольно «ужасно».

Зобнин спел легендарный хит 90-х «Зима холода», насмешив соотечественников абсолютным отсутствием музыкального слуха и голоса. Интернет-сообщество по-доброму раскритиковало пение игрока «Спартака», параллельно похвалив за отменную игру на ЧМ-2018.

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