Мутко: Задолбали на допинг, приезжайте в сборную и проверяйте

Сегодня, 15:29

До этого, восемь мячей в первых двух матчах смогла забить лишь Италия. И то, в далёком ЧМ, проводившемся в 1934 году. Однако, она, при этом, пропустила два. Наши – один.

Или это страх, что наши «катают» под восторги трибун не только за нынешнюю родину, но и за историчную. Мутко уже позвал всех желающих проверить наших футболистов на допинг. Да, задолбали уже, приезжайте в сборную и проверяйте на допинг.

За последние 3 года у футболистов РФ взяли 300 проб. Ни одной положительной. После каждой игры у двух футболистов, на выбор, берутся две пробы. Ни одной положительной. Наших «держит» своя земля.

Никто не обидится, если они не пройдут в 8 лучших. Наши уже отработали. Но, чувствуется, что ещё могут «дать».

А по допинг-скандалам, как пишут спортивные эксперты, ну точно-же задолбали. Нет у нас в команде ни астматиков, ни туберкулёзников, которым всё можно. Попробуем невозможное. Победить – сложно. А вот «грохнуть» Испанию или Португалию с Роналду – вполне. Такое уже бывало. Почему бы не повторить.