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Фанат сборной Германии сделал национальный флаг из женских трусов и лифчиков

Сегодня, 15:18

Таким оригинальным образом мужчина решил поддержать национальную сборную, создав целую художественную инсталляцию.

В своём интервью фанат сборной Германии рассказал, что автором идеи стала его супруга, которая владеет бизнесом по пошиву женских трусов и лифчиков.

Когда мужчина делал национальный флаг, ему пришлось использовать 25 элементов женского нижнего белья.

                                   

Свою художественную инсталляцию из женских трусов и бюстгальтеров немец разместил на тележке и прикрепил к велосипеду. Теперь он разъезжает по родному городу с таким необычным флагом. Люди всегда улыбаются при виде мужчины и просят сфотографироваться с его инсталляцией.

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