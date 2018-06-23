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Футболист сборной Испании помог птицам взлететь

Сегодня, 15:22

20 июня 2018 года состоялся футбольный матч, в котором принимала участие команда Ирана и Испании который проходил на стадионе "Казань арена" в городе Казань.

Самое интересное произошло во время первого тайма, на газоне обнаружились птицы, которые застряли в траве и не смогли выбраться. На птиц обратил внимание неравнодушный футболист из сборной Испании - Жерар Пике. Он вытащил птиц из травы, отнес на безопасное расстояние от футбольного поля и помог взлететь. Спасение птиц не осталось незамеченным, Американская организация по защите и сохранению животных наградит футболиста за спасение птиц и проявленную заботу. Стоит напомнить, что спасение животных не помешало Испании одержать победу в сложном футбольном противостоянии.

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