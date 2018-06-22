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Ярославские модели пройдут топлес по Красной площади в случае победы России на ЧМ-2018

Сегодня, 20:07

Такое заявление девушки сделали, разместив видеообращение в Instagram. Никто не сомневается в таком поступке, так как им не впервой оголяться перед публикой.

Ярославские модели заявили, что пройдут топлес по Красной площади в случае победы сборной России в ЧМ-2018. Об этом они сказали в своем Instagram. Таким способом русские красавицы, по всей видимости, решили поднять победный настрой как футболистов, так и болельщиков. Сомневаться в таком громком заявлении не стоит, так как девушки уже поддержали сборную перед началом Мундиаля, сняв ролик, в котором они были топлес.

Напомним, Лия Максимова и Анастасия Юрчикова нарисовали на телах футболки сборной России и Египта и сняли игру, символизирующую будущий матч. Боди-арт не помешал пользователям рассмотреть все достоинства фигуры у девушек.

В комментариях к видео с заявлением написали: «Так они не выиграют ЧМ-2018». На это девушки ответили следующее: «Так нам тоже не очень хочется голыми на площадь, все честно» . Остается только ждать завершения Мундиаля, чтобы проверить решительность моделей.

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