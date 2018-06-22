Сборная Германии настроена решительно после поражения от Мексики

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Такое заявление сделал нападающий сборной Германии Марио Гомес. Команда собирается реабилитироваться на матче против сборной Швеции.

На одной из пресс-конференций нападающий сборной Германии Марио Гомес высказал свое мнение об игре со сборной Мексики, которая завершилась в пользу мексиканцев со счетом 0:1. Он отметил, что настроение в команде улучшилось, и у футболистов было время проанализировать поражение. Он подчеркнул тот факт, что игра для сборной была нелегкой, а беседа в команде проходила достаточно жестко.

Гомес заявил, что поражение сборной Мексики «поставило их на место», а его команда хочет и может побеждать. Футболист отметил сильные стороны сборной Германии, сказав, что после поражения от Мексики команда настроена решительно к матчу со шведами, подготовившись ко всем сценариям развития тактики соперника.

Напомним, матч между сборными Германии и Швеции пройдет завтра. У действующих чемпионов мира не осталось права на ошибку, поэтому они должны собраться с силами и показать достойную игру.