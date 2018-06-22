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Сборная России по футболу в 2018 году сдала более 300 тестов на допинг

Сегодня, 16:15

Глава американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт обратился к FIFA. Он считает необходимым проверить сборную России на допинг.

Сразу две победы подряд на ЧМ-2018 смутили Тайгарта. В сборной России незамедлительно прокомментировали заявление чиновника. "Футболисты сборной России в этом году сдали уже более 300 проб на допинг, все они оказались чистыми", - заявил врач российской сборной Эдуард Безуглов. При этом издание The Telegraph напомнило, что FIFA неоднократно называла Россию "одной из самых проверенных команд" перед мундиалем 2018 года».

Ошеломляющий успех команды в начале чемпионата восхитил поклонников команды привел в замешательство тех, кто не желает победы футболистам России.

Следующий матч сборной России пройдет в Самаре 25 июня. Противники россиян - команда из Уругвая. И россиянам и уругвайцам будет тяжело. Они жаловались на жару в Екатеринбурге. Врач российских футболистов заверил, что команда готовится заранее к непростым погодным условиям. Проблем возникнуть не должно", заверил Безуглов. 

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