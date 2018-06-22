14% россиян надеются на победу сборной РФ на чемпионате по футболу

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Ранее США заподозрили Россию в принятии допинговых средств на матче с Саудовской Аравией и предложила провести дополнительный тест.

В Интернете провели социальный опрос и выяснили, что 14% россиян верят в победу сборной РФ на чемпионате по футболу. Четверть граждан надеются на то, что сборной получится выйти в финал. Остальная часть верит в то, что российские футболисты дойдут лишь до полуфинала чемпионата. Вера в победу возросла после нескольких удачных матчей. К примеру, Россия уже успела обыграть Саудовскую Аравию со счетом 5:0 и Египет со счетом 3:1.