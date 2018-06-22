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Пушков раскритиковал игру Месси

Сегодня, 11:07

Глава комитета Совфеда по информационной политике высказал мнение о том, что аргентинская сборная по футболу играла бы лучше без именитого футболиста.

Алексей Пушков также раскритиковал игру Месси, сравнив его с футболом, который показывает нападающей португальской команды Криштиану Роналду. По заявлению чиновника, именно он забивает в каждом матче. Что касается Месси, то он не может даже пенальти забить и его попросту нет на поле. Пушков добавляет, что соперничество аргентинца и португальца не состоялось.

Такое высказывание связано с недавним поражением сборной Аргентины от сборной Хорватии. Итоговый счёт был 3:0. Главный тренер аргентинцев заявлял, что Месси просто не раскрылся из-за понимания между игроками, которого вообще не было.

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